“Furnare per un giorno”: a San Marco in Lamis la tradizione del pane prende vita

San Marco in Lamis celebra le radici e le tradizioni locali con l’evento “Furnare per un giorno”, in programma sabato 4 aprile dalle 11.30. Un’iniziativa che va oltre l’evento stesso, offrendo un vero e proprio viaggio immersivo nell’arte della panificazione e nella convivialità.

L’esperienza permette di rimettere le mani nella farina, imparare i gesti tramandati da generazioni e condividere il tempo in un’atmosfera autentica. I partecipanti potranno scegliere tra partecipazione attiva, impastando insieme, o lasciarsi semplicemente coinvolgere tra degustazioni, vino e momenti di socialità.

Il programma è pensato per tutti: 10 euro per partecipare all’esperienza pratica, 15 euro per degustare tre piatti, e 5 euro per consumazioni singole. I posti per l’attività pratica sono limitati, per garantire un’esperienza curata nei dettagli e autentica.

L’evento si inserisce nel percorso di valorizzazione del territorio e delle eccellenze locali, in attesa di Grani Futuri, celebrando il pane come simbolo di identità, cultura e comunità.

Per partecipare, le iscrizioni sono aperte al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo0UhzSFmmkqmusWbVxrzYdCLQiTmxfW5bcXF1J1cURgkrfQ/viewform?usp=publish-editor

“Furnare per un giorno” promette di trasformare tradizione e semplicità in un’esperienza indimenticabile. Per regolamento gara e ulteriori informazioni, consultare i canali social @fornosammarco e @granifuturi.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.