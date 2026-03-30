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Home // Cultura // ‘Giacometta rapita dai Turchi’: in libreria il nuovo saggio di Andrea Matteo Pacilli

GIACOMETTA TURCHI ‘Giacometta rapita dai Turchi’: in libreria il nuovo saggio di Andrea Matteo Pacilli

Il libro ripercorre la storia di Giacometta Beccarini, giovane sipontina rapita dai Turchi durante il sacco del 1620 e, secondo la leggenda, trasformata in Sultana

'Giacometta rapita dai Turchi': in libreria il nuovo saggio di Andrea Matteo Pacilli

'Giacometta rapita dai Turchi': in libreria il nuovo saggio di Andrea Matteo Pacilli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Marzo 2026
Cultura // Manfredonia //

È in uscita in libreria e online il nuovo saggio storico di Andrea Matteo Pacilli, Giacometta rapita dai Turchi. Verità e verosimile di una tradizione leggendaria pugliese (Andrea Pacilli Editore, 2026, 202 pagine, 15 euro).

Il libro ripercorre la storia di Giacometta Beccarini, giovane sipontina rapita dai Turchi durante il sacco del 1620 e, secondo la leggenda, trasformata in Sultana. La vicenda si intreccia con episodi leggendari ancora più suggestivi: Giacometta madre dell’erede all’impero ottomano, il piccolo Osman, rapito dai Cavalieri di Malta e convertito al cattolicesimo diventando fra’ Domenico Ottomano, con l’idea di riconquistare il presunto impero paterno.

Con questo studio, Pacilli ricostruisce e analizza tutta la tradizione leggendaria, confrontandola con le fonti storiche e storiografiche dell’epoca. L’obiettivo è distinguere ciò che è leggenda, ciò che è verosimile e ciò che è storicamente documentato, apportando nuove interpretazioni a uno dei miti più affascinanti del Sud Italia.

Attraverso l’analisi di documenti pregressi e nuovi materiali, l’autore ricompone il mosaico della vicenda di Giacometta, riconsiderando ogni dettaglio alla luce del contesto storico. La narrazione permette così di apprezzare la verità dietro il mito, senza perdere l’incredibile fascino e la suggestione che da sempre circondano questa storia leggendaria.

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