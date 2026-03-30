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Home // Cerignola // L’avvocato cerignolano Giuseppe Grieco tra gli ospiti del convegno ‘L’aforisma contemporaneo. Le nuove voci’

GIUSEPPE GRIECO L’avvocato cerignolano Giuseppe Grieco tra gli ospiti del convegno ‘L’aforisma contemporaneo. Le nuove voci’

Attraverso i suoi aforismi, Grieco ha offerto una “microstoria” dell’uomo, esplorando vizi, virtù e la costante ricerca di un senso nella vita

L’avvocato cerignolano Giuseppe Grieco tra gli ospiti del convegno 'L’aforisma contemporaneo. Le nuove voci'

L’avvocato cerignolano Giuseppe Grieco tra gli ospiti del convegno 'L’aforisma contemporaneo. Le nuove voci'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Marzo 2026
Cerignola // Cronaca //

Il 19 marzo 2026, a Milano, presso la Biblioteca Nazionale Braidense, si è tenuto il convegno “L’aforisma contemporaneo. Le nuove voci”, promosso dall’AIPLA (Associazione Italiana per l’Aforisma). L’evento, coordinato dagli aforisti milanesi Lidia Sella e Amedeo Ansaldi, ha riunito sei tra gli autori più interessanti del panorama aforistico contemporaneo, con particolare attenzione ai giovani talenti del settore.

Tra gli ospiti di rilievo figurava l’avvocato cerignolano Giuseppe Grieco, già vincitore dell’ultima edizione del Torino Sintesi (2024) e insignito di numerosi riconoscimenti nazionali tra cui Poiesis (2025), Vivi la realtà dentro e fuori (2024-2025) e Le figure del pensiero (2023). Attraverso i suoi aforismi, Grieco ha offerto una “microstoria” dell’uomo, esplorando vizi, virtù e la costante ricerca di un senso nella vita.

L’avvocato cerignolano Giuseppe Grieco tra gli ospiti del convegno ‘L’aforisma contemporaneo. Le nuove voci’

L’incontro ha visto anche l’intervento del prof. Gino Ruozzi, docente di Letteratura italiana all’Università di Bologna e massimo esperto italiano del genere, curatore dei Meridiani Mondadori, vera enciclopedia dell’aforisma italiano degli ultimi due secoli.

Il convegno ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, confermando come l’aforisma, pur antico, resti oggi uno strumento potente per interpretare la complessità del presente.

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