Un momento di riflessione collettiva sul senso della vita, sulle fragilità e sul percorso personale di ciascuno. Il Comune di Manfredonia ha approvato la coorganizzazione dell’iniziativa culturale “L’Eterna Domanda”, prevista il 30 marzo presso l’Auditorium Serricchio di Palazzo Celestini.

L’evento ruota attorno alla proiezione del docufilm del regista Domenico Rignanese, già presentato in altri contesti con ampia partecipazione. Al termine della visione è previsto un dibattito aperto, pensato per stimolare il confronto tra studenti, cittadini e operatori.

Promossa dall’associazione “Un Girasole per la Vita”, l’iniziativa affronta tematiche profonde e attuali: la sofferenza, la ricerca di significato, il benessere psicologico ed emotivo. Un percorso narrativo che si rivolge in particolare ai giovani, invitandoli a interrogarsi su sé stessi e sul proprio futuro.

Il Comune sostiene l’evento mettendo a disposizione gratuitamente gli spazi e coprendo le spese tecniche essenziali, tra cui il noleggio del videoproiettore, per un importo complessivo di circa 250 euro. Un investimento minimo per un’iniziativa ad alto valore sociale.

L’obiettivo è duplice: da un lato promuovere la cultura come strumento di crescita e consapevolezza, dall’altro favorire il dialogo su temi spesso difficili ma fondamentali, soprattutto per le nuove generazioni.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche comunali dedicate al welfare di comunità e alla promozione culturale, con particolare attenzione al coinvolgimento delle scuole. La partecipazione degli studenti rappresenta infatti uno degli elementi chiave dell’evento. Attraverso il linguaggio del cinema e il confronto diretto, “L’Eterna Domanda” si propone come un’occasione per fermarsi, riflettere e condividere esperienze. Un invito a guardarsi dentro e a costruire, insieme, una maggiore consapevolezza individuale e collettiva.