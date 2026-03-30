FOGGIA – Il Comune punta sulla tecnologia per contrastare il fenomeno della malamovida e rafforzare la sicurezza urbana. È stato infatti disposto un investimento di oltre 45mila euro per l’acquisto di apparati di rete 5G destinati al sistema di videosorveglianza cittadino.
L’intervento rientra in un piano finanziato a livello ministeriale per il triennio 2024-2026, con risorse dedicate al potenziamento dei servizi di sicurezza urbana. Le nuove tecnologie consentiranno una trasmissione più efficiente dei dati video.
L’acquisto è stato effettuato tramite piattaforma MePA, con affidamento diretto alla società individuata.
L’importo complessivo è pari a: 37mila euro di fornitura, più IVA, per un totale di circa 45mila euro.
Il sistema si integra con l’infrastruttura già attivata tramite convenzione Consip, migliorando affidabilità e continuità del servizio. Il potenziamento della videosorveglianza mira a: prevenire episodi di degrado, monitorare le aree più sensibili, supportare le attività della Polizia Locale.
L’uso crescente della tecnologia nei sistemi di controllo urbano apre anche il tema dell’equilibrio tra sicurezza e tutela dei dati personali. Il provvedimento richiama infatti le normative sulla trasparenza e sulla tracciabilità.