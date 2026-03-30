Manfredonia rafforza la propria dimensione europea e investe sulle politiche giovanili e formative. La Giunta comunale ha approvato l’adesione al programma Erasmus Plus – Azione Chiave 1, accogliendo due progetti di mobilità internazionale che porteranno in città sei partecipanti provenienti dalla Spagna.

L’iniziativa rientra nel quadro del programma europeo 2021-2027 e punta a promuovere esperienze di apprendimento, formazione e scambio culturale tra Paesi membri. A proporre il progetto è la società GEM Gargano Europe Mobility, che opererà come organizzazione di supporto in collaborazione con il sindacato spagnolo dell’educazione STEPV.

Il Comune di Manfredonia assumerà il ruolo di “organizzazione ospitante”, mettendo a disposizione le proprie strutture e competenze per favorire percorsi di crescita professionale e personale. I partecipanti saranno coinvolti in attività formative sul territorio per un periodo che va dal 30 marzo al 19 giugno 2026.

Un elemento centrale del progetto è l’assenza di costi per l’ente pubblico. L’intera copertura assicurativa e organizzativa sarà infatti garantita dal soggetto promotore, mentre il Comune contribuirà attraverso tutoraggio e supporto logistico. Una scelta che consente di ampliare l’offerta formativa locale senza incidere sul bilancio comunale.

Dal punto di vista politico e amministrativo, l’adesione è stata ritenuta coerente con le linee di mandato, soprattutto per quanto riguarda l’apertura internazionale e la valorizzazione delle competenze giovanili. L’esperienza Erasmus, infatti, non è solo un’occasione di formazione, ma anche uno strumento per favorire integrazione sociale, dialogo interculturale e sviluppo di soft skills.

La presenza di studenti stranieri rappresenta inoltre un’opportunità per il territorio, sia in termini di scambio culturale sia per la promozione dell’immagine della città all’estero. Manfredonia si conferma così un laboratorio aperto, capace di attrarre progettualità europee e di inserirsi nei circuiti internazionali della formazione.

L’amministrazione punta ora a consolidare questo percorso, con l’obiettivo di rendere strutturali le esperienze di mobilità e di coinvolgere sempre più giovani del territorio in progetti analoghi. Un passo concreto verso una città più europea, inclusiva e competitiva.