MANFREDONIA – In occasione dell’inaugurazione del murale dedicato a Enrico Berlinguer, prevista per il prossimo 18 aprile 2026 alle ore 18, il Comune di Manfredonia ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale. L’evento, promosso dal comitato “Berlinguer tra noi”, si terrà in via Beato Angelico, dove sarà scoperta l’opera artistica dedicata allo storico leader politico. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, è stata emanata un’ordinanza che prevede il divieto di transito, sosta e fermata su entrambi i lati della strada nel tratto compreso tra il civico 4 e l’intersezione con via Tratturo del Carmine.

Le restrizioni saranno in vigore dalle ore 17 alle ore 19. Il provvedimento mira a garantire il regolare afflusso dei partecipanti e lo svolgimento dell’iniziativa senza criticità legate al traffico. Saranno gli organi di polizia stradale a vigilare sul rispetto delle disposizioni.

L’organizzazione dell’evento dovrà inoltre attenersi alle normative vigenti in materia di sicurezza e autorizzazioni, incluse quelle relative a eventuali attività collaterali come spettacoli o somministrazione di cibo e bevande .

A cura di Michele Solatia.