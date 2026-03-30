Manfredonia. Pescatori si appellano ora a Governo e Regione: “Ridurre subito il prezzo del carburante”

Una delle più importanti marinerie italiane rischia il collasso sotto il peso del caro carburante. È l’allarme che arriva da Manfredonia, dove il settore della pesca – già messo a dura prova negli ultimi anni – si trova oggi di fronte a una crisi senza precedenti, aggravata dagli effetti della guerra in Medio Oriente.

Nel porto sipontino operano circa 400 pescatori, distribuiti su una flotta di 180 imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 12 e i 24 metri. Un comparto che, considerando l’indotto, dà lavoro complessivamente a circa 1.500 persone. Numeri che raccontano l’importanza economica e sociale della marineria per l’intero territorio.

Dall’inizio dell’anno, il costo del gasolio ha subito un’impennata drastica, arrivando quasi a raddoppiare. Una crescita che sta rendendo sempre più difficile – se non impossibile – sostenere le uscite in mare. In molti casi, infatti, i costi operativi superano i ricavi, costringendo gli armatori a lasciare le imbarcazioni ferme in porto.

Da qui l’appello urgente rivolto al Governo e alla Regione affinché intervengano con misure concrete e immediate. Tra le richieste principali: una riduzione del prezzo del carburante, agevolazioni fiscali e strumenti di sostegno capaci di garantire la sopravvivenza del comparto.

I pescatori chiedono risposte rapide. Senza interventi tempestivi, il rischio è quello di un progressivo svuotamento del settore, con conseguenze pesanti non solo per l’economia locale, ma anche per la tradizione e l’identità di una comunità storicamente legata al mare.