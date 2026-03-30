Manfredonia punta a far entrare Grotta Scaloria nel patrimonio mondiale dell’Unesco

Il Comune di Manfredonia, su proposta dell’assessora al Welfare e alla Cultura Maria Teresa Valente, si impegna a partecipare attivamente al percorso promosso dalla Regione Puglia per la candidatura delle “Grotte carsiche della Puglia preistorica” alla World Heritage List dell’Unesco.
Il progetto riguarda un sistema di grotte pugliesi che custodiscono testimonianze fondamentali della presenza umana nel Paleolitico, con l’obiettivo di sviluppare un percorso condiviso di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio preistorico regionale.
Per Manfredonia, il sito di riferimento è Grotta Scaloria, uno dei luoghi più studiati dalla letteratura archeologica internazionale, considerato un santuario neolitico del Mediterraneo, frequentato dall’uomo già nella fase finale del Pleistocene.
Il Progetto Parco di Grotta Scaloria, coordinato dall’assessorato all’Urbanistica, si inserisce in un più ampio disegno di rigenerazione urbana, volto a coniugare la tutela del patrimonio storico-naturalistico con la creazione di spazi verdi pubblici multifunzionali, fruibili da cittadini e visitatori.
Secondo l’assessora Valente, valorizzare siti come Grotta Scaloria significa rafforzare la conoscenza delle radici storiche del territorio e promuovere una maggiore consapevolezza per il futuro della città.
Lo riporta foggiatoday.it.