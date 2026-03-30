Edizione n° 6021

BALLON D'ESSAI

TUTOLO ALLEVATORI // Filiera del latte pugliese, Tutolo: “La situazione degli allevatori è ormai critica e insostenibile”
30 Marzo 2026 - ore  12:50

CALEMBOUR

MILANO MARBELLA // Maxi operazione antidroga: 20 arresti e sequestri per milioni
30 Marzo 2026 - ore  11:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // Manfredonia, Via Crucis Vivente. Schiavone: “Serata intensa, partecipata e profondamente suggestiva”

MANFREDONIA VIA CRUCIS Manfredonia, Via Crucis Vivente. Schiavone: “Serata intensa, partecipata e profondamente suggestiva”

“Continueremo ad animare il territorio con eventi di altissima qualità, valorizzando le nostre radici e guardando con ambizione al futuro”

Manfredonia, Via Crucis Vivente. Schiavone: "Serata intensa, partecipata e profondamente suggestiva"

Manfredonia, Via Crucis Vivente - Fonte Immagine: Facebook, Francesco Schiavone - PH: Saverio De Nittis

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Marzo 2026
Eventi // Manfredonia //

Manfredonia ha vissuto ieri sera un evento di grande impatto emotivo e spirituale: la Via Crucis Vivente, allestita nel suggestivo fossato del castello, ha richiamato cittadini e visitatori in un silenzio carico di rispetto e partecipazione. Le stazioni della Passione di Cristo sono state drammatizzate con cura, regalando un’esperienza intensa che ha unito devozione e teatralità.

Secondo l’assessore Francesco Schiavone, “Ieri abbiamo vissuto una serata intensa, partecipata e profondamente suggestiva. La Via Crucis Vivente ha visto una straordinaria presenza di cittadini e visitatori, che insieme, in un silenzio carico di rispetto e spiritualità, hanno seguito la drammatizzazione delle stazioni della Passione di Cristo.”

L’evento conferma Manfredonia come meta attrattiva per i riti tradizionali della Settimana Santa pugliese, capace di intrecciare fede, cultura e senso di comunità. “Continueremo ad animare il territorio con eventi di altissima qualità, valorizzando le nostre radici e guardando con ambizione al futuro”, ha aggiunto Schiavone, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel promuovere iniziative che uniscano tradizione e innovazione.

La Via Crucis Vivente si conferma così non solo un momento di devozione religiosa, ma anche un’occasione per raccontare la storia e l’identità culturale di Manfredonia, rendendo la città un punto di riferimento per turisti e residenti durante le celebrazioni pasquali.

Lo riporta su Facebook, l’assessore Francesco Schiavone.

1 commenti su "Manfredonia, Via Crucis Vivente. Schiavone: “Serata intensa, partecipata e profondamente suggestiva”"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO