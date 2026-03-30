Manfredonia, Via Crucis Vivente. Schiavone: "Serata intensa, partecipata e profondamente suggestiva"

Manfredonia ha vissuto ieri sera un evento di grande impatto emotivo e spirituale: la Via Crucis Vivente, allestita nel suggestivo fossato del castello, ha richiamato cittadini e visitatori in un silenzio carico di rispetto e partecipazione. Le stazioni della Passione di Cristo sono state drammatizzate con cura, regalando un’esperienza intensa che ha unito devozione e teatralità.

Secondo l’assessore Francesco Schiavone, “Ieri abbiamo vissuto una serata intensa, partecipata e profondamente suggestiva. La Via Crucis Vivente ha visto una straordinaria presenza di cittadini e visitatori, che insieme, in un silenzio carico di rispetto e spiritualità, hanno seguito la drammatizzazione delle stazioni della Passione di Cristo.”

L’evento conferma Manfredonia come meta attrattiva per i riti tradizionali della Settimana Santa pugliese, capace di intrecciare fede, cultura e senso di comunità. “Continueremo ad animare il territorio con eventi di altissima qualità, valorizzando le nostre radici e guardando con ambizione al futuro”, ha aggiunto Schiavone, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel promuovere iniziative che uniscano tradizione e innovazione.

La Via Crucis Vivente si conferma così non solo un momento di devozione religiosa, ma anche un’occasione per raccontare la storia e l’identità culturale di Manfredonia, rendendo la città un punto di riferimento per turisti e residenti durante le celebrazioni pasquali.

Lo riporta su Facebook, l’assessore Francesco Schiavone.