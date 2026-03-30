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Home // Cronaca // Manutenzione alla caserma dei Carabinieri: lavori per 4.520 euro

CC MONTE Manutenzione alla caserma dei Carabinieri: lavori per 4.520 euro

Affidamento diretto a una ditta locale per interventi su infissi, tapparelle e impianti.

Monte Sant’Angelo, avviso della Prefettura per una nuova caserma dei Carabinieri: al via l’indagine di mercato

Carabinieri Monte Sant'Angelo - Fonte Immagine: immediato.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MONTE SANT’ANGELO – Interventi di manutenzione straordinaria per la caserma dei Carabinieri. Con la determinazione n. 399 del 30 marzo 2026, il Comune ha affidato i lavori per un importo complessivo di 4.520 euro, IVA inclusa.

L’intervento si è reso necessario a seguito di un sopralluogo effettuato dall’ufficio tecnico, che ha evidenziato diverse criticità strutturali e funzionali all’interno dell’immobile. Tra le opere previste figurano la sostituzione di un infisso in PVC, l’installazione di una molla per la porta d’ingresso, il ripristino dei sistemi di sollevamento delle tapparelle e la sostituzione delle fotocellule del cancello.

I lavori sono stati affidati direttamente alla ditta LF New House di Lauriola Francesco, che ha effettuato il sopralluogo congiunto con i tecnici comunali e si è resa disponibile a eseguire gli interventi necessari.

La procedura adottata è quella dell’affidamento diretto, prevista dalla normativa vigente per importi inferiori ai 140 mila euro. Inoltre, trattandosi di una spesa contenuta sotto i 5 mila euro, è stata applicata la deroga al principio di rotazione.

L’obiettivo è garantire condizioni di sicurezza e funzionalità adeguate per una struttura strategica sul territorio, sede delle forze dell’ordine. L’intervento rientra nella più ampia attività di manutenzione del patrimonio comunale.

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