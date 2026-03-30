Meteo Puglia: Pasqua e Pasquetta al sole, poi torna il freddo. Le previsioni

La Puglia si prepara a vivere una breve parentesi di stabilità proprio in occasione delle festività pasquali, prima di un nuovo brusco cambio di scenario. Secondo le ultime analisi di 3B Meteo, la Settimana Santa sarà segnata da condizioni variabili e temperature sotto la media, ma regalerà due giornate ideali per le attività all’aperto tra costa e entroterra.

Pasqua e Pasquetta: sole e clima gradevole

Per la giornata di Pasqua è previsto tempo stabile su gran parte del territorio regionale. Qualche nube mattutina potrà interessare la Daunia, ma con tendenza a schiarite nel corso della giornata. Sereno o poco nuvoloso su Murge, Tavoliere e lungo i litorali adriatici, mentre anche il Salento vedrà un rapido miglioramento dopo iniziali incertezze. I venti soffieranno moderati da nord-ovest, mantenendo i mari mossi.

Condizioni ancora più favorevoli per Pasquetta, quando l’alta pressione garantirà cieli sereni su tutta la regione, dal Gargano fino allo Ionio. Le temperature saranno in lieve aumento, rendendo il clima particolarmente adatto alle tradizionali gite fuori porta e ai pranzi all’aperto.

Dopo le feste cambia tutto: torna il maltempo

La stabilità, tuttavia, avrà vita breve. Già dalla serata di lunedì è atteso un deciso peggioramento a causa dell’arrivo di una massa d’aria fredda sul Mediterraneo centrale.

Tra martedì e mercoledì si formerà un vortice ciclonico sull’area ionica che porterà un sensibile calo termico e condizioni di diffuso maltempo. Sono previste piogge, temporali e venti forti di Bora, con raffiche che potranno raggiungere anche i 100 km/h.

Non solo: il ritorno del freddo favorirà nuove nevicate sui rilievi dell’entroterra meridionale, localmente anche al di sotto dei 1000 metri di quota.

Una primavera ancora incerta

Il quadro meteorologico conferma dunque una stagione primaverile ancora instabile e poco incline a consolidarsi. Dopo un weekend favorevole, la Puglia tornerà rapidamente a fare i conti con condizioni tipicamente invernali, rimandando ancora una volta l’arrivo di un clima più mite e duraturo.

Un’alternanza che invita alla prudenza: approfittare del sole delle festività sarà possibile, ma con lo sguardo già rivolto a un inizio di settimana decisamente più turbolento.

Lo riporta 3bMeteo