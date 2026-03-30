FOGGIA – «Non è un episodio isolato, è qualcosa che vedo ogni giorno». A parlare è un conducente del trasporto pubblico locale che, turno dopo turno, osserva da vicino comportamenti e abitudini di tanti adolescenti che salgono a bordo dei mezzi cittadini. Ragazzi giovanissimi, tra i 13 e i 16-17 anni, che – racconta – «sembrano vivere la città come se fosse loro, senza percepire limiti o conseguenze».

Il suo non è un giudizio sommario, ma una riflessione maturata nel tempo, attraverso un’osservazione quotidiana e diretta. «Non dico che siano tutti così – precisa – ma in molti noto una libertà eccessiva negli orari, nei modi di fare, nel rispetto delle regole. E a quell’età è pericoloso».

L’adolescenza, infatti, rappresenta una fase cruciale nella costruzione della personalità. È il momento in cui si interiorizzano valori, si sperimentano comportamenti, si mettono alla prova i confini. «Se non si acquisisce subito la consapevolezza delle proprie azioni – osserva – si rischia di crescere senza capire davvero cosa è giusto e cosa non lo è».

Secondo l’autista, il nodo centrale è proprio questo: il rapporto tra libertà e responsabilità. «Il problema non sono solo i ragazzi, ma anche il modo in cui noi adulti gestiamo la libertà. La differenza è che un adulto, prima o poi, si ferma davanti alla legge. Un adolescente, invece, spesso vede le regole come un affronto, quasi come se le istituzioni volessero punirlo».

Da qui nasce una proposta che punta a cambiare approccio, spostando l’attenzione dalla reazione alla prevenzione. «Bisognerebbe investire meno in feste e più in percorsi educativi veri – afferma – soprattutto per gli adolescenti. Perché c’è un momento, una fase, in cui si può ancora intervenire. Dopo, diventa molto più difficile».

È quella che definisce «la fase di non ritorno»: il punto in cui certi comportamenti si radicano e diventano uno stile di vita, difficile da mettere in discussione. «Quando un ragazzo arriva lì – spiega – non ascolta più nessuno, nemmeno i genitori».

Per evitare questo scenario, l’idea è quella di creare strutture dedicate: «Una sorta di campus socio-culturale», lo definisce. Non un luogo punitivo, né tantomeno assimilabile a un carcere, ma «un limbo territoriale e temporale dove fermarsi, riflettere, studiare e capire dove si sta sbagliando».

Un percorso alternativo che potrebbe coinvolgere non solo i minori, ma anche adulti in difficoltà. «Deve essere un’opportunità, non una condanna», sottolinea. E, nella sua visione, potrebbe essere attivato anche su segnalazione delle autorità di pubblica sicurezza. «Non solo il giudice – spiega – ma anche il questore potrebbe indicare questi percorsi, evitando di appesantire la giustizia e intervenendo prima».

Alla base della proposta c’è una visione precisa del ruolo delle istituzioni. «Quando i genitori, per qualsiasi motivo, vengono meno – afferma – devono intervenire altri “genitori”: le istituzioni. Non per sostituirsi, ma per aiutare».

Il riferimento è a una comunità più ampia, che va oltre la famiglia tradizionale. «Se si rompe l’equilibrio educativo – conclude – si mette a rischio tutta la società. Per questo bisogna intervenire prima, non dopo».