MONTE SANT’ANGELO – Dopo anni di rallentamenti e tentativi incompiuti, il Comune imprime una nuova accelerazione al Piano Urbanistico Generale (PUG), uno degli strumenti più attesi per la pianificazione del territorio. Con la determinazione n. 394 del 27 marzo 2026, il Settore Tecnico ha disposto l’affidamento diretto dell’incarico a un professionista esterno per un importo complessivo di 63.440 euro.

La scelta nasce dalla necessità di completare un percorso avviato ormai vent’anni fa. Il procedimento per la redazione del PUG risale infatti al 2005, con il coinvolgimento di professionisti e, successivamente, del Politecnico di Bari. Nonostante diverse fasi di avanzamento, tra cui l’adozione del Documento Programmatico Preliminare nel 2013, il piano non è mai arrivato a compimento.

Negli ultimi mesi l’amministrazione ha riattivato il lavoro tecnico, ma la carenza di personale interno ha reso necessario il ricorso a un incarico esterno. La determina evidenzia infatti come l’ufficio tecnico sia già impegnato su molteplici fronti e non possa dedicarsi integralmente a un procedimento così complesso.

L’affidamento, effettuato ai sensi del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), riguarda non solo la redazione del PUG ma anche il rapporto ambientale per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e il Piano Comunale delle Coste. Il professionista incaricato dovrà occuparsi di tutte le fasi operative: aggiornamento degli studi preliminari, definizione delle strategie urbanistiche, adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e predisposizione delle norme attuative.

Particolare rilievo assumono anche gli interventi previsti per la rigenerazione urbana, la valorizzazione del paesaggio e la definizione di meccanismi perequativi e compensativi. Il pagamento dell’incarico sarà suddiviso in più fasi, legate all’avanzamento del lavoro fino all’adozione finale del piano.