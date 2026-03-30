La Provincia di Foggia dice no al progetto di rilancio di una struttura turistico-ricettiva a Monte Sant’Angelo. Con una determinazione dirigenziale del 30 marzo 2026, l’ente ha negato l’autorizzazione paesaggistica richiesta dalla società Via del Mare Srl per un intervento di ristrutturazione e potenziamento di fabbricati esistenti.

Il progetto prevedeva la riattivazione dell’attività attraverso la realizzazione di nuovi servizi e attrezzature funzionali alla struttura, ma non ha superato l’esame della Commissione paesaggistica provinciale, che ha confermato il diniego già espresso in fase preliminare.

Alla base della decisione, una serie di criticità ritenute sostanziali. In particolare, secondo i tecnici, la proposta progettuale risulta “priva di una chiara visione d’insieme” e non supportata da un adeguato studio di inserimento paesaggistico. Mancano, infatti, elaborati fondamentali per valutare l’impatto delle opere, come render e fotoinserimenti, strumenti indispensabili per verificare la compatibilità visiva e ambientale dell’intervento. Non solo. Il progetto presenta anche elementi di non conformità rispetto alle norme del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), con particolare riferimento alle aree costiere soggette a tutela.

L’area interessata rientra infatti tra quelle di “notevole interesse pubblico” e nei territori costieri sottoposti a specifiche limitazioni, dove gli interventi edilizi devono rispettare criteri stringenti per la salvaguardia del paesaggio. Nonostante le controdeduzioni presentate dalla società proponente dopo il preavviso di diniego, la Commissione ha ritenuto che le integrazioni non fossero sufficienti a superare le criticità evidenziate. Il provvedimento ribadisce inoltre che l’autorizzazione paesaggistica rappresenta un passaggio autonomo e preliminare rispetto ai titoli edilizi, e che eventuali ulteriori verifiche urbanistiche restano di competenza del Comune.

La decisione si inserisce nel quadro delle politiche di tutela del territorio del Gargano, un’area ad alta valenza ambientale e paesaggistica dove gli interventi devono garantire un equilibrio tra sviluppo turistico e conservazione. Per la società resta ora la possibilità di ripresentare un nuovo progetto, adeguato alle prescrizioni normative e corredato da una progettazione più completa e coerente con il contesto.