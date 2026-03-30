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PARCHEGGI MONTE Parcheggi a pagamento a Monte Sant’Angelo: oltre 8mila euro alla SUA per la gara

La somma complessiva, pari a 8.259,34 euro, riguarda la procedura per l’affidamento della concessione del servizio di gestione delle aree di sosta nel centro urbano

MONTE SANT'ANGELO, ALTO

MONTE SANT'ANGELO, ALTO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
30 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Oltre 8mila euro destinati alla gestione amministrativa della gara per i parcheggi pubblici a pagamento a Monte Sant’Angelo. Con una determinazione del 30 marzo 2026, la Provincia di Foggia ha preso atto dell’importo versato dal Comune nell’ambito della convenzione con la Stazione Unica Appaltante (SUA).

La somma complessiva, pari a 8.259,34 euro, riguarda la procedura per l’affidamento della concessione del servizio di gestione delle aree di sosta nel centro urbano, inclusa la zona Castello e altre aree strategiche.

Di questa cifra, circa 2.095 euro saranno destinati agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale della SUA, impegnato nelle varie fasi della gara: dalla predisposizione degli atti alla verifica dei requisiti delle imprese partecipanti.

La restante parte, oltre 6mila euro, sarà utilizzata per le spese di gestione del servizio, con investimenti mirati in tecnologie, strumenti digitali e formazione, al fine di migliorare l’efficienza delle procedure di gara.

L’appalto, della durata di cinque anni, riguarda un servizio particolarmente rilevante per la gestione della mobilità urbana e dei flussi turistici, soprattutto in una città come Monte Sant’Angelo, meta di forte richiamo culturale e religioso.

La concessione è stata aggiudicata nel 2025 a una società specializzata, che ha presentato un’offerta migliorativa rispetto al canone previsto, confermando l’interesse del mercato per la gestione dei servizi urbani locali.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio sistema di collaborazione tra enti locali e Provincia, attraverso la SUA, che consente di centralizzare le procedure di gara e garantire standard elevati in termini di trasparenza e competenza. Un modello che, oltre a semplificare le attività amministrative dei Comuni, permette anche una migliore gestione delle risorse e una più efficace pianificazione dei servizi pubblici.

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