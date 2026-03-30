Pasqua e Pasquetta 2026, al Re Manfredi posti limitati: scattano le prenotazioni

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, entrano nel vivo i preparativi per celebrare Pasqua e Pasquetta all’insegna della buona cucina. Sono ufficialmente aperte, infatti, le prenotazioni presso il ristorante pizzeria birreria Re Manfredi, a Manfredonia.
Per l’occasione, il locale – situato in Via del Porto, 16 – propone un menù alla carta capace di soddisfare tutti i palati, con piatti che spaziano dalle specialità di mare a quelle di terra, dall’antipasto fino al dolce. Un percorso culinario pensato per valorizzare ingredienti di qualità e tradizione, senza rinunciare a un tocco di creatività.
A chiudere il pranzo in dolcezza sarà uno dei simboli della Pasqua italiana: la colomba artigianale Fiasconaro al pistacchio, eccellenza apprezzata per la sua lavorazione e il gusto raffinato.
Vista la disponibilità limitata dei posti, si consiglia di prenotare in anticipo contattando il locale al numero 0884 662878 oppure consultando il menù sul sito ufficiale: re-manfredi.it.
Un’occasione per vivere le festività tra sapori autentici e momenti di condivisione, nella suggestiva cornice del porto di Manfredonia.