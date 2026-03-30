San Severo, Caritas Diocesana: donare un pannello solare per aiutare le famiglie in difficoltà

La Caritas Diocesana di San Severo, con il supporto di Fondazione con il Sud, continua la sua battaglia contro la povertà energetica attraverso la Comunità Energetica Rinnovabile Sociale (CERS) “Energia di Speranza”, nata a San Severo nel 2024.

L’ultima iniziativa lanciata dalla CERS è una raccolta fondi online su GoFundMe (https://gofund.me/8a9b40440) per l’installazione di nuovi pannelli solari e inverter, che porteranno la potenza dell’impianto sul tetto della Caritas a 50 kWp, garantendo energia pulita e bollette più leggere a 14 famiglie del territorio.

Il Direttore della Caritas, don Andrea Pupilla, spiega: “La povertà energetica è un’emergenza silenziosa che toglie dignità e isola le famiglie più fragili. Con la CERS vogliamo produrre energia verde e condividerla con chi ne ha più bisogno”.

Secondo Antonio Miglio, responsabile del progetto, l’impianto installato nel 2024 da 30 kWp è stato potenziato fino a 40 kWp, con batterie da 10 kWh, ma la domanda di supporto è in continua crescita. L’obiettivo della nuova raccolta fondi è raggiungere 50 kWp, permettendo a nuove famiglie di beneficiare dell’energia rinnovabile.

I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto e installazione dei pannelli solari e inverter, al potenziamento delle batterie da 5 kWh per i servizi essenziali della Caritas (mense, lavanderie, servizi sanitari) e all’organizzazione di corsi gratuiti su risparmio energetico e sostenibilità, rivolti a giovani e famiglie in difficoltà, per renderli protagonisti della transizione ecologica.

Per contribuire e avere maggiori informazioni: https://gofund.me/8a9b40440.