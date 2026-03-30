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SCREENING ONCOLOGICI Screening oncologici gratuiti: ASL Foggia porta la prevenzione nei luoghi di lavoro

Tre giornate di screening previste nel mese di aprile per i dipendenti dell’Università degli Studi di Foggia, Inps, Inail e Arca Capitanata

Screening oncologici gratuiti: ASL Foggia porta la prevenzione nei luoghi di lavoro

Mammomobile e Pap-Mobile - Fonte Immagine: l'Immediato.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Riparte il programma di prevenzione oncologica gratuita promosso da ASL Foggia, con tre giornate di screening previste nel mese di aprile per i dipendenti dell’Università degli Studi di Foggia, Inps, Inail e Arca Capitanata, grazie al supporto del Mammomobile. L’iniziativa, organizzata dallo SPESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) insieme al Centro Screening, ha l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sull’importanza della tutela della salute e favorire l’adesione agli screening di prossimità.

Il Mammomobile di ASL Foggia sarà presente:

  • 1 aprile in via Gramsci 89
  • 8 aprile presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Risorse Naturali e Ingegneria, in via Napoli 25
  • 9 aprile presso la sede di Economia, in via Romolo Caggese 1

Dalle ore 9 alle 14 sarà possibile effettuare la mammografia, esame rapido che consente di individuare precocemente il carcinoma mammario. L’invito è rivolto alle donne tra 50 e 69 anni, senza necessità di prenotazione, presentando la tessera sanitaria.

Durante le stesse giornate, sarà possibile aderire anche allo screening del colon-retto, attraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci, con ritiro dei kit in farmacia tramite coupon fornito dagli operatori ASL. L’invito è rivolto a uomini e donne tra 50 e 69 anni. Inoltre, sarà disponibile lo screening per HCV (virus dell’Epatite C), destinato a uomini e donne tra 36 e 56 anni.

“La collaborazione con l’Università di Foggia, Inail, Inps e Arca Capitanata rappresenta un passo importante per consolidare la rete territoriale per la promozione della salute. Gli screening oncologici sono pilastri della sanità pubblica: portandoli direttamente nei luoghi di lavoro, si abbattano gli ostacoli all’accesso, si intercetta un maggior numero di cittadini e si rende la prevenzione parte della quotidianità. Sensibilizzare i lavoratori sull’importanza della diagnosi precoce significa promuovere la cultura della prevenzione e offrire a ciascuno un’opportunità concreta per prendersi cura di sé”, dichiara Addolorata Arsa, Direttore dello SPESAL.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

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