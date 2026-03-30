Screening oncologici gratuiti: ASL Foggia porta la prevenzione nei luoghi di lavoro

Riparte il programma di prevenzione oncologica gratuita promosso da ASL Foggia, con tre giornate di screening previste nel mese di aprile per i dipendenti dell’Università degli Studi di Foggia, Inps, Inail e Arca Capitanata, grazie al supporto del Mammomobile. L’iniziativa, organizzata dallo SPESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) insieme al Centro Screening, ha l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sull’importanza della tutela della salute e favorire l’adesione agli screening di prossimità.

Il Mammomobile di ASL Foggia sarà presente:

1 aprile in via Gramsci 89

in via Gramsci 89 8 aprile presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Risorse Naturali e Ingegneria, in via Napoli 25

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Risorse Naturali e Ingegneria, in via Napoli 25 9 aprile presso la sede di Economia, in via Romolo Caggese 1

Dalle ore 9 alle 14 sarà possibile effettuare la mammografia, esame rapido che consente di individuare precocemente il carcinoma mammario. L’invito è rivolto alle donne tra 50 e 69 anni, senza necessità di prenotazione, presentando la tessera sanitaria.

Durante le stesse giornate, sarà possibile aderire anche allo screening del colon-retto, attraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci, con ritiro dei kit in farmacia tramite coupon fornito dagli operatori ASL. L’invito è rivolto a uomini e donne tra 50 e 69 anni. Inoltre, sarà disponibile lo screening per HCV (virus dell’Epatite C), destinato a uomini e donne tra 36 e 56 anni.

“La collaborazione con l’Università di Foggia, Inail, Inps e Arca Capitanata rappresenta un passo importante per consolidare la rete territoriale per la promozione della salute. Gli screening oncologici sono pilastri della sanità pubblica: portandoli direttamente nei luoghi di lavoro, si abbattano gli ostacoli all’accesso, si intercetta un maggior numero di cittadini e si rende la prevenzione parte della quotidianità. Sensibilizzare i lavoratori sull’importanza della diagnosi precoce significa promuovere la cultura della prevenzione e offrire a ciascuno un’opportunità concreta per prendersi cura di sé”, dichiara Addolorata Arsa, Direttore dello SPESAL.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.