Turismo religioso in Puglia: fede, cultura e agriturismi tra le esperienze più richieste

La Puglia conferma la sua centralità nel turismo religioso, con flussi in crescita e una domanda sempre più internazionale. Questo segmento rappresenta circa il 12% dei turisti complessivi in regione e si distingue non solo per la richiamo dei luoghi simbolo della spiritualità, ma anche per la capacità di offrire esperienze immersive tra borghi storici, panorami rurali e sapori autentici della tradizione enogastronomica, con gli agriturismi a fare da custodi di questa identità.

Secondo Coldiretti Puglia e le stime di Terranostra Puglia, gli agriturismi registrano una buona affluenza nei pranzi legati alla domenica delle Palme e una media di pernottamenti di due giorni. Tra le mete più visitate figurano San Giovanni Rotondo, legata a Padre Pio, il Santuario di Monte Sant’Angelo patrimonio UNESCO, la Basilica di San Nicola a Bari e il centro storico di Alberobello, con chiese e luoghi di culto inseriti in scenari unici.

Il presidente di Terranostra Puglia, Antonio Baselice, sottolinea che turismo religioso e cammini rappresentano una grande opportunità per le aree rurali, offrendo esperienze sostenibili e radicate nei territori. Gli agriturismi, infatti, non offrono solo pernottamento, ma raccontano la Puglia attraverso prodotti locali e tradizioni, valorizzando le comunità che la custodiscono.

Cresce anche il peso dei cammini pugliesi, che nel 2025 hanno registrato un aumento dell’11,4% rispetto all’anno precedente. Tra i percorsi più apprezzati ci sono il Cammino Materano, il Cammino del Salento, la Via Francigena nel Sud, la Rotta dei Due Mari, il Cammino Don Tonino Bello, il Cammino della Pace e il Cammino di Guglielmo, che negli ultimi quattro anni hanno registrato una crescita complessiva del 249%. Questi itinerari attraggono un pubblico variegato, con una presenza femminile superiore al 56% e una quota internazionale pari al 13,4%.

Gli agriturismi pugliesi rappresentano un asset strategico per lo sviluppo del turismo religioso e lento, offrendo ospitalità diffusa, prodotti tipici e esperienze autentiche che combinano spiritualità, cultura e natura. Oltre a sostenere l’economia agricola, il turismo religioso contribuisce alla destagionalizzazione dei flussi turistici, consolidando la Puglia come meta di riferimento per viaggi consapevoli e sostenibili.

Lo riporta andriaviva.it.