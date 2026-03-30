Venezia, finto cadavere in spiaggia: scatta l’allarme. Era una protesta artistica

Momenti di tensione e incredulità al Lido di Venezia, dove un uomo completamente nudo e ricoperto di vernice bianca si è disteso sulla battigia simulando un cadavere. La scena, tanto realistica quanto inquietante, ha indotto alcuni passanti a contattare immediatamente le forze dell’ordine, temendo il peggio.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

La segnalazione è partita nelle prime ore della mattinata, complice una giornata primaverile che aveva attirato numerosi cittadini lungo il litorale. Il corpo immobile, pallido come gesso, ha generato apprensione tra i presenti, che hanno allertato il 113.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato e un’équipe del Servizio 118. Tuttavia, una volta giunti sulla spiaggia libera del lungomare D’Annunzio, i soccorritori si sono trovati davanti a una scena del tutto inattesa: l’uomo, vivo e cosciente, si muoveva senza alcuna difficoltà, rendendo evidente che non vi fosse alcuna emergenza sanitaria.

La spiegazione: “un atto umano, non una performance”

Identificato dagli agenti e accompagnato in commissariato insieme ad altre tre persone, l’uomo si è rivelato essere un artista di origini genovesi, membro del collettivo Syncretika.

Secondo quanto dichiarato, il gesto non sarebbe stato una semplice performance artistica, ma piuttosto «un atto umano» finalizzato a scuotere le coscienze. L’obiettivo, ha spiegato, era quello di suscitare una reazione emotiva nei passanti, denunciando una società sempre più “anestetizzata” e distratta dall’uso costante dei social network.

Reazioni e possibili conseguenze

Se da un lato l’intento dichiarato era quello di provocare una riflessione, dall’altro il risultato è stato un allarme generalizzato che ha mobilitato inutilmente le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari. Alle osservazioni di chi gli ha fatto notare che la reazione c’è stata eccome, l’artista ha replicato sottolineando come nessuno si sia avvicinato per verificare direttamente le sue condizioni, preferendo invece chiamare le autorità.

Resta ora al vaglio degli uffici competenti la valutazione dell’accaduto: il gesto, non preannunciato, potrebbe configurare l’ipotesi di procurato allarme, con eventuali conseguenze legali per i protagonisti.

Lo riporta leggo.it