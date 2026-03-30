La Giunta comunale di Vieste ha approvato lo schema di rendiconto della gestione per l’anno 2025, insieme alla relazione illustrativa dell’esecutivo e al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Il via libera è arrivato con la delibera n. 86 del 26 marzo 2026, adottata nel corso di una seduta in videoconferenza presieduta dal sindaco Giuseppe Nobiletti.

Si tratta di uno degli atti più rilevanti nella vita amministrativa dell’ente, perché fotografa l’andamento della gestione finanziaria dell’ultimo esercizio e costituisce il passaggio preliminare alla successiva approvazione da parte del Consiglio comunale. Il rendiconto, infatti, rappresenta il documento attraverso cui vengono certificati risultati, equilibri, residui, consistenza patrimoniale e quadro economico dell’amministrazione.

Nel provvedimento adottato dalla Giunta vengono richiamati i principali riferimenti normativi in materia di contabilità armonizzata e rendicontazione degli enti locali, a partire dal decreto legislativo 118 del 2011 e dalle successive modifiche introdotte dal decreto legislativo 126 del 2014. Il Comune evidenzia inoltre il quadro di transizione verso la cosiddetta contabilità “accrual”, destinata a diventare il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le pubbliche amministrazioni entro il 2026, nell’ambito della riforma collegata al Pnrr.

La delibera precisa però che, per l’esercizio 2025, gli schemi di bilancio accrual richiesti agli enti con popolazione superiore ai 5 mila abitanti hanno carattere sperimentale e non sostituiscono, allo stato, i documenti contabili ordinari previsti dalla normativa vigente. Per questo motivo il rendiconto approvato dalla Giunta di Vieste resta fondato sugli schemi armonizzati attualmente in vigore, mentre la predisposizione dei documenti secondo il nuovo standard Itas 1 dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026.

Il testo approvato richiama anche alcuni passaggi già compiuti dall’amministrazione nelle settimane precedenti. In particolare, viene ricordato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, già recepito dalla Giunta con una precedente deliberazione del 17 marzo scorso, sulla base degli atti adottati dai diversi settori comunali: economico-finanziario, tributi ed entrate patrimoniali, amministrativo, tecnico e polizia locale-affari generali. Si tratta di un’operazione necessaria per verificare con precisione le poste ancora esistenti alla fine dell’esercizio, quelle da mantenere e quelle da cancellare, oltre allo spostamento dell’esigibilità di alcune voci al 2026.

Nel provvedimento si dà inoltre atto della parificazione dei conti della gestione degli agenti contabili, formalizzata con determina del Settore economico-finanziario del 20 febbraio 2026, e dell’aggiornamento annuale dell’inventario al 31 dicembre 2025, con le variazioni collegate a lavori di manutenzione, acquisti, dismissioni e ammortamenti dei beni.

Tra gli allegati richiamati nello schema di rendiconto figurano il conto del bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale, il prospetto del risultato di amministrazione, il fondo pluriennale vincolato, i dati Siope, gli elenchi relativi alle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, oltre alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale. La Giunta sottolinea inoltre che risultano rispettati gli obblighi in materia di equilibri e obiettivi di finanza pubblica per l’esercizio 2025.

Dal punto di vista procedurale, il passaggio approvato dall’esecutivo non conclude l’iter. Lo schema di rendiconto e tutti gli allegati saranno ora trasmessi all’organo di revisione economico-finanziaria, che dovrà predisporre la propria relazione. Successivamente, la documentazione sarà depositata e messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno venti giorni prima della seduta consiliare chiamata ad esaminare il rendiconto.

La delibera è stata approvata all’unanimità dei presenti e dichiarata immediatamente eseguibile. Erano in videoconferenza il sindaco Giuseppe Nobiletti, gli assessori Vincenzo Ascoli, Gaetano Pio Desimio e Giuseppina Sementino. Assenti il vicesindaco Maria Pecorelli e l’assessore Gaetano Antonio Paglialonga.