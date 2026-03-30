Volley Lab Manfredonia: le “Piccole” Giganti volano ai Play-off di Prima Divisione

Il Volley Lab Manfredonia compie un’impresa straordinaria: la squadra giovanissima ottiene l’accesso ai Play-off di Prima Divisione Femminile, dimostrando che l’età non è un limite quando in campo ci sono passione, tecnica e spirito di sacrificio.

All’inizio della stagione, puntare su un roster così giovane in un campionato competitivo poteva sembrare un azzardo. Invece, partita dopo partita, le ragazze del Volley Lab hanno trasformato la loro inesperienza in una forza capace di sfidare e battere le squadre più esperte del girone.

Sotto la guida tecnica del duo Attanasio/Troiano, il gruppo ha registrato una crescita esponenziale, rendendo ogni partita un esempio di determinazione e coesione. L’accesso ai play-off rappresenta il premio per un progetto che investe sui talenti locali e sullo sviluppo del movimento sportivo manfredoniano.

Il dirigente Matteo Ferri sottolinea: “Abbiamo giocato ogni pallone come se fosse l’ultimo. Questi play-off non sono un punto d’arrivo, ma l’inizio di un nuovo sogno. Grazie al nostro main sponsor FINXTRA e a tutti coloro che ci supportano”.

Ora le atlete si preparano alla fase più intensa del campionato, quella del “dentro o fuori”, dove nervi saldi e concentrazione saranno determinanti. Le giovani del Volley Lab Manfredonia affrontano la sfida con consapevolezza e fame di vittoria, pronte a difendere e valorizzare i colori della città.

Il movimento sportivo manfredoniano celebra questo traguardo e resterà sempre al fianco delle sue “Piccole” Giganti.