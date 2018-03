Di:

Marò, Corte Suprema contesta conciliazione; continua carcere ultima modifica: da

IL tribunale di Kollam, in Kerala, ha disposto il rinvio di altri 14 giorni di carcerazione preventiva per i marò pugliesi. I due militari si sono presentati davanti al giudice istruttore con diverse ore di ritardo per una manifestazione di protesta che ha bloccato le vie di accesso al tribunale. La prossima udienza e’ stata convocata per l’11 maggio. Il rinvio dei termini di carcerazione era previsto in quanto la polizia non ha ancora concluso le indagini e quindi non è ancora in grado di formalizzare le accuse a carico di Latorre e Girone.firmati presso l’Alta corte del Kerala dallo Stato italiano con i familiari dei due pescatori uccisi e il proprietario del peschereccio coinvolto nell’incidente del 15 febbraio scorso. La questione è stata sollevata durante l’esame del ricorso sul rilascio della petroliera E.Lexie. Un giudice ha detto che il compromesso “deve essere annullato” perché è contro le leggi indiane.Fonte Ansa