’25enne di Manfredonia sviluppa app da 20milioni di download’

Manfredonia – 25 anni, sviluppa un’App da 20 milioni di download. Google lo celebra con un video. E tutto questo senza muoversi dalla città in cui è nato e vive oggi, Manfredonia.

Vincenzo Colucci, studi informatici presso l’Università di Bologna, è un giovane sviluppatore di Android con un’incredibile storia da raccontare. Già da studente inizia a sviluppare applicazioni.

Il primo successo, un’app per simulare il gratta e vinci, nata in un bar su scommessa di un amico mentre ne grattava uno: “Vuoi vedere che te ne creo una simile?”. Da lì i primi guadagni e la scelta di inventare altro: «Durante l’università trascorrevo molto tempo nello sperimentare soluzioni per migliore l’aspetto e l’interfaccia utente del mio pc. Quando ho iniziato a sviluppare in Android ho capito che potevo applicare lo stesso concetto su un sistema mobile. Allora mi sono inventato Smart Launcher, una sorta di “maggiordomo virtuale” che consente all’utente di mettere in ordine i contenuti dello smartphone”, secondo categorie: comunicazione, Internet, multimedia, accessori, impostazioni» racconta Vincenzo a Millionaire.

Fonte: millionaire.it

VIDEO