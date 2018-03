Minacce a giornalista Iene: ‘non abbiamo puntato il dito contro Padre Pio’

Di:

Roma – “Io vado dritto per la mia strada, ma ho paura per mia figlia e mia moglie. Quel giovedì abbiamo raccontato la loro vita lussuosa. Ma non abbiamo puntato il dito contro il Santo. Inoltre quel servizio veniva dopo le denunce di Anna, una donna che affermava di aver subtio violenze in quel convento. Io vado dritto per la mia strada, ma ho paura per mia figlia e mia moglie“. Così Matteo Viviani, giornalista ‘Le Iene’ in un’intervista a Visto, in seguito alle minacce di morte ricevute via sms. Lo riporta Ilgiornale.it