Manfredonia, primarie PD: 3049 affluenza. Prevale Orlando (1359)

Di:

Manfredonia, 30 aprile 2017. SONO stati 3049 i cittadini che hanno votato per le primarie del Partito Democratico a Manfredonia. Così alle ore 20. 136 le schede nulle. 1359 le preferenze per Orlando, 1080 per Michele Emiliano, 474 per l’ex premier Renzi.

Si è votato in 10 mila gazebo e seggi in tutta Italia, dalle 8 alle 20. Alle 17.00 l’affluenza ai seggi delle primarie del PD è risultata essere di 1.493.751 cittadini. Mentre secondo la mozione Renzi l’affluenza sfiorerebbe l’1,9 milioni di voti e Renzi si attesterebbe tra il 65 e il 70%.

A Foggia hanno votato in 4131 a Foggia. Sono stati scrutinati 26 Comuni su 61 in Provincia di Foggia.

A Monte Sant’Angelo: 505 Emiliano, 127 Orlando, 176 nulle, 1 bianca.

redazione stato quotidiano.it – riproduzione riservata