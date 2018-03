IMMAGINE IN ALLEGATO

San Marino. Si sono svolti a San Marino i Campionati Internazionali di kickboxing targati IAKSA.

Nel bellissimo palazzetto dello sport Multieventi, si sono dati battaglia sui tatami centinaia di atleti provenienti da tutta Europa.

Il team magnum guidato dal maestro Magno Francesco, non poteva mancare a questo appuntamento internazionale, ha portato così ben 6 atleti di punta del vivaio.

Di seguito i nomi dei ragazzi Che con grande tecnica, tenacia e abilità hanno portato tutti a casa un ottimo piazzamento, di seguito i risultati in dettaglio: 2 class. DANIELE TOMAUIOLO cat. Boys -40 kg.

2 class. MATTEO FILANNINO cat. -63kg. Cadetti

1 class. MANOLO CIUFFREDA cat. – 75 kg. Junior

1 class. TERRACIANO CIRODANIEL cat.- 65 kg. Junior

1 class. SCIRPOLI ANTONIO cat.-70 kg. Senior

3 class. FILANNINO SAVINO -80 kg. Senior Sempre grandi soddisfazioni per questo strepitoso team, i prossimi appuntamenti sono i campionati Italiani WAKO ed il BESTFIGHTER WAKO a giugno. San Marino, successo per il team Magnum ai campionati di kickboxing ultima modifica: da

