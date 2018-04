Ai “Mercati di Città” si viaggia tra “soavi movimenti del corpo”

Di:

Foggia. Obbiettivo? Fare in modo che il danzare diventi “danza delle tre V”: Vera, Volonterosa, Vincente.

Anche quando sembra “che ti cada il mondo addosso e vuoi mollare tutto, è proprio lì che devi dare a te stesso prima e al tuo corpo poi, la carica per volare sempre più in alto“, è emerso “tra il non detto” della due giorni tra musica e divertimento, tra “un flash di smartphone e “occhi lucidi” del pubblico presente.

Musica per celebrare, commemorare, per riflettere, per scoprire e riscoprire sé stessi “tra uno spartito e l’altro”, fuori dalle “noiose serate in poltrona”. “Non guardare il mondo “dallo spioncino di una porta o affacciato al davanzale di una finestra, scendi in piazza con i tuoi pregi e i tuoi difetti, “senza paura”, la Vita è lì che ti aspetta.

Le scuole di danza: “Una grande nave” in cui è possibile condividere, Gioie, Emozioni, Timori, Paure, Speranze, Progetti, tutti da coltivare e rinsaldare giorno dopo giorno”. F.A.R.O. SI: Fiducia, Amore, Attenzione, Rispetto, Osservanza sincera, sistematica, in sintonia e attenzione delle regole. Questo il fil rouge delle due Giornate organizzate in modo attento e certosino dal gruppo coeso e affiatato dell’ipermercato “La Prima – Mercati di Città”, in Via Zara a Foggia dal titolo: “Concorso Nazionale di Danza in Puglia”, lo scorso 28 e 29 Aprile 2018.

Sponsor kermesse artistica: Pasticceria “Annese The Bakery, C.I.M. (Centro Igiene Musicale), “Ristorante – Fast Food 13 e30). Tra le scuole di danza di Foggia e provincia che vi hanno preso parte: “Echi e Movimenti”, “Favola Dance”, “SantAmor scuola di Ballo”, “A.S.D. School dance” di Apricena, “Free style dance” di Torremaggiore e altre ancora, per sottolineare l’importanza che, al tempo dei Social, la musica deve avere come momento di aggregazione.

A sorveglianza discreta e silenziosa, volontari della Protezione Civile, Steward appositamente preparatati, servizio safety nonché, sia in divisa che in borghese, servizio d’ordine attento e minuzioso. Madrina delle due serate: Rossella Brescia con la comicità fresca, genuina e “senza strafare” di Santino Caravella, direttamente dalla nota trasmissione satirica “Made in Sud”.

Hanno preso parte alla manifestazione, in qualità di giuria, nel weekend tipicamente estivo, col cielo “striato solo da qualche batuffolo bianco e il rombo dei treni”, lì transitanti nella stazione

poco distante: Fritz, Silvia Marti, Margarita Trayanova, Roberta Fontana.

E..ancora, solo per citarne alcuni: Antonio Caggianelli, Luca Calzolaro, Matteo Pastore. Per motivi di ordine pubblico l’accesso è stato limitato a poche migliaia di persone, con dispiacere di chi, entusiasta, era giunto nel Capoluogo Dauno anche dai paesi limitrofi.

Biglietti/invito distribuiti al Check Point allestito nello spiazzale antistante il Supermercato “La Prima” di Via Zara. Interessante anche la direzione Artistica: si va da Roberto Procaccini, che ha vinto il primo posto in diversi concorsi nazionali ed internazionali di Hip Pop; Michele Sarcina, affermato maestro di ballo, protagonista di diversi spettacoli e musical, per giungere a Vincenzo Granieri che nel suo variegato curriculum annovera anche il ruolo di Insegnante e Coreografo di Danze Urbane (Hip Hop, House Dance & Old School).

Coordinatrice evento, la leggiadrezza e maestria di Valentina Schena. Tra gli ospiti, lì “nelle vesti” di Giuria Popolare: Fritz, Silvia Marti, fondatrice dell’omonima compagnia.

Quest’ ultima, dal 2008 al 2014 è stata Direttrice Artistica del Centro di Danza Balletto di Roma, diretto da Franca Bartolomei e Walter Zappolini, per la sezione moderno/contemporaneo.

Compagnia Marti che, come ha tratteggiato Rossella Brescia, ballerina e conduttrice radio tv, ha come spirito-guida del suo cammino, la cura attenta del movimento, partendo da quello che può essere considerato “un canale importante di comunicazione, per entrare in empatia con l’altro: l’ascolto del proprio io”.

Vari e variegati i riconoscimenti a livello Nazionale e Internazionale, tra cui, solo per citarne alcuni: “otto Beats – Gala Internazionale di Danza”, “IDaCo Dance” presso Sheen Center (New York) e non solo, “con sudore della fronte sì” ma con tanta voglia di non arrendersi mai, ha continuato la presentatrice. E poi…Margarita Trayanova, Prima ballerina dell’Opera Nazionale di Sofia e del balletto “Arabesque”.

Si è formata presso l’Accademia di Danza di Sofia (in Bulgaria), per poi migliorare il suo cammino artistico, grazie alle sapienti mani di Maurice Bejart danzatore e coreografo francese, a Leningrado e a Bruxelles. Tanti anche per lei, si è avuto modo di sviscerare durante le due soavi serate, i riconoscimenti nazionali e “d’oltralpe”: si va dalla Francia all’ Unione Sovietica, per poi passare in Cina, Messico, Tunisia e “giungere affannati ma trionfanti e entusiasti” in Jugoslavia e Cecoslovacchia. E’ stata interprete/protagonista principali balletti di repertorio dell’Opera di Sofia (come: “Il Lago dei Cigni”, “Giselle”, “Don Chisciotte”, “La Bella Addormentata”, “il Cappello a tre punte”, “il Fiore di Pietra”, ”Il Figliol Prodigo”, “Medea”) e non solo.

Roberta Fontana, invece, è docente di danza Moderna allo I.a.l.s. (Istituto Addestramento Lavoratori dello Spettacolo) a Roma.

Tra le note biografiche, evidenziate dall’ eclettica conduttrice Rossella Brescia, insegna “Modern dance” a livello Nazionale e internazionale, come in Francia, Spagna, Polonia, Ukraina, solo per citarne alcuni. Parole chiave: farsì che il danzare diventi “danza delle tre V”: Vera, Volonterosa, Vincente. Al termine, assegnazione Borse di Studio Nazionali e Internazionali, utili “a dare linfa vitale” all’ impegno fatto di dedizione, passione e spirito di abnegazione delle “sempre più fiorenti” cuole di danza, affinché possano diventare, soprattutto per le nuove generazioni, punto e faro di riferimento, empatizzando con l’altro, “facendo (ri)emergere” i punti di forza, nascosti lì “dietro l’angolo, restando in barca anche col mare in burrasca”.

Marco Bonnì