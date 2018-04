CARABINIERI "CACCIATORI"; RICERCHE (IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO, SKY)

Monte Sant’Angelo. ”Da notizie giornalistiche, abbiamo appreso che i “Cacciatori di Puglia”, il Corpo speciale dei Carabinieri mandato nel nostro territorio per combattere la dilagante delinquenza, sarà ospitato, seppur provvisoriamente, a “Jacotenente”, in attesa che ad “Amendola”, la sede individuata dal Governo, vengano fatte le dovute sistemazioni dei luoghi. Una grande opportunità per Monte e il Gargano che certamente vedranno questo Corpo speciale presente e operativo per dare speranza alla nostra terra che assolutamente vuole riscattarsi dalle atrocità che, nel tempo, l’hanno colpita. Grazie ai vertici dell’Arma dei Carabinieri che, pur di garantire la sicurezza del nostro territorio, hanno voluto scegliere, seppur

provvisoriamente, la soluzione Jacotenente”. (Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo) FI: i ‘Cacciatori di Puglia’ provvisoriamente a Jacotenente ultima modifica: da

