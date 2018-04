Intervento unità Capitaneria di Porto (archivio)

La Procura di Larino ha disposto l’esame del Dna sul cadavere della donna rinvenuta domenica 22 aprile a largo delle acque molisane. Tutti i tentativi eseguiti finora dagli inquirenti, incrociando anche le segnalazioni e le denunce di scomparsa, non hanno infatti portato novità sostanziali, se non quelle date dall’esame autoptico eseguito all’ospedale ‘San Timoteo’ nei giorni successivi al ritrovamento dei medici legali di Foggia, che hanno di fatto confermato, con ridotto margine di errore, che il corpo fosse in acqua già da quindici giorni. quotidianomolise.com Cadavere in mare, la Procura ha disposto l’esame del Dna ultima modifica: da

