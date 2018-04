Categorie protette, interviene Giuseppe Mangiacotti

Di:

Foggia. «Grazie all’impegno della dirigenza degli Ospedali Riuniti di Foggia, al sostegno del presidente della Provincia Francesco Miglio, e alla collaborazione dei dirigenti e funzionari dell’amministrazione provinciale, abbiamo raggiunto un importante obiettivo, consentendo di mettere fine a una situazione che non era più tollerabile per la tutela dei diritti delle categorie protette, da tempo in attesa di vedere riconoscere principi stabiliti dalle leggi sul lavoro e dalle procedure concorsuali.»

Si esprime così Giuseppe Mangiacotti, delegato provinciale per il lavoro, al termine di un complesso iter amministrativo che ha permesso di raggiungere un importante risultato: la sottoscrizione di una convenzione per l’assunzione, presso gli Oo.Rr. di Foggia, di 67 unità a tempo indeterminato entro il 30 aprile 2019, “con le modalità relative agli inserimenti lavorativi destinati a persone con handicap di particolare gravità”, così come proposto dalla Provincia di Foggia.

«Si tratta finalmente di dare piena attuazione ai principi previsti dalla legge 68/99, riguardanti le norme per il diritto al lavoro dei diversamente abili, ma soprattutto si tratta di un primo passo verso lo sblocco di una situazione di stallo, anche nei lavori della Commissione Provinciale del Lavoro, che di fatto manteneva bloccate le opportunità di lavoro per le categorie protette. Mi auguro che la firma della convenzione apra la strada anche ad altri enti e aziende che sono indietro rispetto alle norme previste sul diritto al lavoro dei diversamente abili», conclude Mangiacotti.”

Alla firma della convenzione erano presenti per gli Ospedali Riuniti il direttore generale Vitangelo Dattoli e il direttore amministrativo Michele Ametta, mentre per la Provincia, oltre al delegato e presidente della CPL, Giuseppe Mangiacotti, anche il dirigente del settore politiche del lavoro, Giovanni D’Attoli, assistito da Giuseppe Ferrarelli, Katia Patricelli e Tommaso Zingarelli.