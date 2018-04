Cristiano Romani “Disservizi Ase, non se ne puo’ più”

Di:

Manfredonia. “Avendo preso visione delle numerose segnalazioni e avendo effettuato vari sopralluoghi ritengo vi sia una gravissima e inaccettabile carenza di servizi ad opera di #ASE che in queste ore vede l’ennesimo cambio al vertice a seguito delle dimissioni dell’Au. Tali servizi non vengono effettuati costantemente e in maniera soddisfacente, recando grave difficoltà ai cittadini. Chiederò all’Amministrazione Comunale di voler fornire le #motivazioni di tale #disservizio e di applicare eventuali sanzioni.

Da sopralluoghi da me effettuati in alcune attività, risulta addirittura saltata di due giorni la raccolta della differenziata in pieno centro storico. Alla luce di tanto, mi attiverò ad ripresentare l’ennesima interrogazione e a palesare in Consiglio Comunale il disagio dei cittadini di #Manfredonia.

Se si professa “#tolleranzazero” per i cittadini, è necessario quindi che si adotti lo stesso comportamento con chi è deputato a gestire la pulizia e verde pubblico della nostra città”.

Avv. Cristiano Romani,

Presidente Commissione Bilancio e Partecipate