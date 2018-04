CONSIGLIERI FORZA ITALIA - PH COMUNE MANFREDONIA

Manfredonia. ”Ancora una volta affidiamo ai mezzi d’informazione il lavoro quotidiano che ci vede impegnati nel tentativo di dare un contributo fattivo alla nostra cittadina, seppur nel difficile ruolo di opposizione. Questa volta vi parliamo del più grande problema del nostro Comune: l’incapacità di procedere ad una sostanziosa riscossione dei tributi. Proprio a causa di questa incapacità, il Comune di Manfredonia è ormai sul baratro del dissesto finanziario, affossato dai residui attivi. Tutto ciò premesso, anche alla luce delle informazioni ottenute grazie alla Presidenza della Commissione Bilancio a noi affidata, crediamo sia opportuno ripensare – almeno parzialmente – al sistema di riscossione dei tributi. Augurandoci di essere coinvolti, il prima possibile, al lavoro di stesura di nuove ‘regole del gioco’ che preservino le casse comunali, riteniamo una valida proposta quella di procedere alla internalizzazione del processo di riscossione dei tributi (per la parte di più agevole servizio) denominata ‘volontaria’. Il tempo dell’attesa è finito. Il tempo dell’azione DEVE iniziare”. CIRCOLO FORZA ITALIA Manfredonia Forza Italia Manfredonia “Ripensare al sistema di riscossione dei tributi” ultima modifica: da

