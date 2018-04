La ginnastica artistica parla foggiano

Di:

Foggia. Non è solo il calcio a calamitare le attenzioni del mondo sportivo foggiano che, attraverso altre discipline, i cosiddetti “ sport minori “, regala a questa Provincia enormi soddisfazioni. E’ notizia di questi giorni l’affermazione, nel campo della ginnastica artistica, di due atlete foggiane, Di Gennaro Jasmine e Cicoria Giulia, che hanno conseguito risultati eccellenti. Dapprima, il giorno 25 del mese di Febbraio, nel Campionato individuale “LA3 GAF” 1° Prova tenutosi al PalaCarrassi di Bari con la Di Gennaro classificatasi al primo posto davanti a Cicoria Giulia entrambe tesserate per la Società Sportiva A.S.D. ARS CLUB del Maestro Giovanni Scopece che svolge la propria attività nella palestra della Scuola “Dante Alighieri”.

Altro primo posto per la Di Gennaro Jasmine nella gara della categoria superiore del Campionato Regionale individuale “LB3GAF” disputatosi lo scorso 8 Aprile nella Palestra La Rosa di Brindisi. Nella seconda prova regionale LA3GAF, disputatasi al Palalosito di Corato il 22 Aprile 2018, il primo posto è stato appannaggio di Cicoria Giulia. Miglior punteggio individuale tra le due atlete vede la Di Gennaro prima e la Cicoria seconda in graduatoria.

Risultati eccellenti per atlete talentuose che riescono ad emergere solo grazie alla dedizione e alla costanza negli allenamenti. Purtroppo tutto questo a volte non basta perché Foggia non ha strutture sufficienti ed idonee come in altre Province della Puglia, vedi Bari e Brindisi, per supportare queste discipline.

Tiziano Errichiello