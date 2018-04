Di:

San Severo. La Top Fashion Model di San Severo, Nadia Stella, conquista Parigi.

Un vero e proprio trionfo della moda italiana per Top Fashion Model a Parigi con le vincitrici del contest di fashion che le inserisce in eventi internazionali, come la II edizione di Paris Fashion Shooting. L’evento fotografico, svoltosi nella capitale della moda internazionale, è stato organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, e ha visto partecipare i soci della Camera della Moda Puglia e Basilicata, tra i quali Massimo Ruvio, a cui è stato affidato il prestigioso compito di fotografare Ilaria Petruccelli, Top Fashion Model 2016, Roberta Molinini, Top Fashion Model 2017, e Nadia Stella presso i luoghi più affascinanti della capitale francese – la Cattedrale di Notre Dame, Montmartre, la Torre Eiffel, Place Vendome e l’Arco di Trionfo -.

Le modelle hanno indossato i capi in tulle della collezione “Nuvole a colori” firmata dalla fashion designer Maria Pia Eramo, dipingendo la città con i colori pastello e attirando l’attenzione di passanti incuriositi che hanno potuto ammirare lo stile e l’eleganza del made in Italy. A celebrare la bellezze delle giovani partecipanti sono stati esperti del make-up, come Angela Scamarcio, e professionisti dell’hair style, come Matteo Difrancesco e Nadia Sinisi. «Per me è stato motivo di orgoglio – dichiara Carmen Martorana, titolare dell’omonima agenzia e Presidente della Camera della Moda Puglia Basilicata – ritornare a Parigi, luogo delle più importanti sfilate internazionali di moda, con un evento che ha messo sotto i riflettori l’eleganza, il fascino e la bellezza delle modelle di Top Fashion Model e il talento artistico dei soci della Camera della Moda Puglia e Basilicata».

