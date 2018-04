Manfredonia. Riccardi “Franco La Torre ha formalizzato le dimissioni. A breve il sostituto”

Di:

Manfredonia, 30 aprile 2018. ”CONFERMO: l’avvocato La Torre ha formalizzato le proprie dimissioni da Amministratore unico dell’Ase SpA. Come risaputo, data la presenza nella società di altri Comuni (Vieste,ndr) la scelta sul sostituito dovrà derivare da un’attenta riflessione collegiale. L’obiettivo è una sostituzione in tempi rapidi. Entro il 10 maggio? No, prima. Motivi delle dimissioni? Si tratta di questioni private, personali. Un ritorno di Carbone? Assolutamente (no,ndr). La passata revoca? I motivi sono indicati nel decreto. Il piano di ristrutturazione non è stato presentato. Non devo aggiungere o replicare nulla”.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano, il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, confermando la formalizzazione delle dimissioni di Franco La Torre da A.U. della società che svolge il servizio di igiene urbana sul territorio del Comune sipontino, ma anche su Vieste e Zapponeta.

Come anticipato, Franco La Torre, avvocato, già consigliere, vice sindaco e assessore del Comune di Manfredonia (in quota PD), già consigliere provinciale, era stato nominato Amministratore Unico dell’ASE SpA con decreto n.59/2017 del sindaco di Manfredonia. La nomina era stata condivisa da Riccardi e dal sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.

Decreto n 59_2017 (nomina Franco La Torre)

Servizio e rifiuti. “Al di là di strumentalizzazioni di sorta, al di là dell’inciviltà di qualcuno, Manfredonia è in un momento di difficoltà relativamente alla pulizia delle aree urbane e non. Motivi? Non tutti l’hanno rimarcato, ma la città è stata presa letteralmente d’assalto negli ultimi giorni. Abbiamo numeri di presenze irrituali. E’ diventata impraticabile, dal punto di vista della pulizia, anche per questo. Il servizio va adeguato e organizzato meglio. Certo, abbiamo bisogna di forza lavoro. In che modo faremo fronte a questa necessità? Lo vedremo. Sarà necessaria un’attenta riflessione”.

Maggioranza e Amministrazione in bilico. “Al di là di qualsivoglia strumentalizzazione politica, Riccardi (riferimento a se stesso in terza persona,ndr) è sempre stato chiaro: qualora si rendesse conto di una mancanza di numeri, relativamente alla maggioranza, non starebbe neanche a ragionare. Ma cerchiamo di riflettere in modo oggettivo: San Giovanni, Foggia, Lucera, eccetera: le seconde convocazioni delle sedute di Consiglio sono prassi. Spesso a Manfredonia tendiamo a drammatizzare tutto, mancando di guardare al di là dei nostri confini”.

Gestione Tributi. “Gestione Tributi? Ci sono posizioni diverse. Da qui dobbiamo discutere e trovare una mediazione. Non posso decidere da solo”.

Governo. M5S. Legge elettorale e ritorno al voto. “La mia idea sul Governo? Come quella di Bordo, bisogna vedere le carte. Al momento non è stato possibile vederle. Cosa ne penso di questa situazione di stallo? Cosa ne penso del dialogo tra 5 Stelle e Partito Democratico? Dico solo che chi perde non decide. Chi ha vinto deve governare. C’è di sicuro una maggioranza che puo’ governare, con programmi che si sovrappongono. Mi riferisco naturalmente a Lega e Movimento 5 Stelle. Se salta l’intesa? Si ritorni al voto. Con una nuova legge elettorale? Non credo ci siano i termini per modificarla. Di Maio vuole andare al voto a giugno”.

