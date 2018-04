MANFREDONIA ALTO - ph MATTEO NUZZIELLO - immagine d'archivio

Di:



Manfredonia, 30 aprile 2017. In programma Venerdì 4 maggio 2018, alle Ore 10.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia Piazza del Popolo, 8 la conferenza Stampa di presentazione di “MANFREDONIA SI RIGENERA”. Durante la conferenza stampa saranno presentate le aree di intervento proposte alla Regione Puglia e risultate vincitrici del bando di finanziamento di Rigenerazione Urbana. Interverranno: Angelo RICCARDI – Sindaco Matteo OGNISSANTI – Assessore all’Urbanistica Antonello ANTONICELLI – Dirigente all’Urbanistica e Ambiente “Manfredonia si rigenera”, conferenza stampa ultima modifica: da

