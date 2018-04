Meteo Puglia, nubi in transito ma senza fenomeni di nota

Di:

Bari. Meteo Puglia: lunedì un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio in Appennino con possibilità di qualche temporale in sviluppo sulla Lucania e in marcia verso sera a Murghe occidentali, Bat e Barese. Temperature minime stabili, con estremi di 16°C; massime in calo, con punte di 25°C. Venti deboli a regime di brezza. Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mossi.

Martedì 01 Maggio

Nubi sparse in transito ma senza fenomeni degni di nota

MARTEDI’: Una circolazione di bassa pressione si approfondisce sui bacini italiani occidentali pilotando un fronte che porterà un aumento della nubi su Molise e Lucania ma con fenomeni ancora blando o assenti. Più soleggiato sui restanti settori del sudest con al più nuvolosità medio-alta di passaggio. Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 25°C. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto poco mosso.

Mercoledì 02 Maggio

Tendenza a parziale peggioramento entro fine giornata

MERCOLEDI’: La circolazione di bassa pressione si avvicina alla Penisola portando un ulteriore aumento della nuvolosità anche sulle nostre regioni con piogge in arrivo pomeridiano sulla dorsale ed entro sera anche su gran parte del basso versante adriatico. Temperature minime in aumento, con estremi di 18°C; massime in locale calo, con punte di 23°C. Venti in sensibile rinforzo dai quadranti meridionali. Zero termico nell’intorno di 3350 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto tendenti a mossi .