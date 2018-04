http://www.chedonna.it

Orta Nova. Nella giornata del 26 c.m, il Dottore Ippolito Giovanni, psicologo della Polizia di Stato, della Questura di Foggia, su invito del Preside dell’Istituto Tecnico “Palazzo degli Studi Padre Pio” ha incontrato gli studenti, per sensibilizzarli ed informarli sul tema del bullismo e del cyberbullismo. L’incontro è stato richiesto nell’ambito di un progetto scolastico incentrato sulla legalità ed ha suscitato profonde riflessioni da parte degli studenti. Nell’occasione è stato proiettato il cortometraggio realizzato dagli alunni del “Palazzo degli Studi Padre Pio” con la coordinazione delle docenti ( Calamita Rosaria, Marinelli Daniela, Bizzarri, Caterina, Capitaneo Roberta, Lotito Michela e del Dottore Battista Giuseppe). Lo psicologo, della Polizia di Stato ha coinvolto l’auditorium mettendo in luce tutte le criticità riconducibili al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. L’incontro ha stimolato numerose domande da parte degli studenti, alle quali il dottor Ippolito ha risposto analizzando la tematica non soltanto da un punto di vista sociale/ psicologico, ma anche dal punto di vista giuridico, per evidenziare le eventuali responsabilità e quindi, suggerendo il modo per combattere e prevenire il fenomeno. Orta Nova, bullismo: Polizia incontra gli studenti ultima modifica: da

