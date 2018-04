“A San Nicandro Garganico il Centrodestra è unito!”

Di:

Foggia. Nel solco del patto federativo fra Forza Italia e Udc, siglato a Roma con la costituzione del gruppo unico al Senato, e con l’accordo con Fratelli d’Italia e Lega, il centro destra nella sua interezza a San Nicandro si dimostra unito e ha scelto come candidato sindaco il dottor. Costantino Ciavarella.

“Il valore dell’unità della coalizione ha prevalso sugli interessi dei singoli partiti e siamo giunti ad una conclusione positiva nell’interesse di San Nicandro Garganico. Doveroso il ringraziamento agli amici che nelle ultime ore si sono spesi per giungere a questa conclusione, dimostrando la centralità e l’importanza di Forza Italia in questo progetto. Un grazie, in particolare, all’amico Giovanni D’Emma senza il cui responsabile passo indietro mai si sarebbe raggiunta l’unità della coalizione” dichiara il Coordinatore Provinciale di Forza Italia, Raffaele di Mauro. “Ho sempre

sostenuto la fondamentale importanza della compattezza del centro destra, – continua l’avvocato Di Mauro -, il patto federativo fra Forza Italia e Udc, la linearità degli intenti di Fratelli d’Italia e Lega, la moderazione e la pacatezza di Ciavarella, ci hanno spinti a questa unitaria conclusione che riteniamo ora lanciata verso il prossimo governo di Palazzo di Città, con il sincero auspicio che a noi si possano unire quelle positive forze politiche e civiche che si riconoscono nella nostra area politica e valoriale”.

