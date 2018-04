I superman della politica non volano più

Di:

There is no alternative. Non ci sono alternative. Era lo slogan preferito da Margaret Thatcher, premier inglese negli anni Novanta. Espressione così ampiamente citata da essere riportata con l’acronimo TINA. Il governatore di Puglia Emiliano nei giorni scorsi ha dichiarato che è “un disegno folle” tenere il Pd all’opposizione. “Adesso bisogna che Martina incontri Di Maio e stabiliscano punti di governo e facciano il governo. E’ molto semplice. Lo devono fare. Non c’è nessuna alternativa”.