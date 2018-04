Tasso “Nel Gruppo Misto fino alla pronuncia dei Probiviri”

Di:

Manfredonia, 30 aprile 2018. ”Alla luce di alcune errate ricostruzioni giornalistiche (testate nazionali) che sono state diffuse in queste ore e per evitare che vengano effettuate strumentalizzazioni o speculazioni di basso livello, occorre precisare alcuni aspetti relativi alla mia attuale situazione in Parlamento. Situazione, per altro, già ampiamente chiarita in interviste a trasmissioni televisive e testate giornalistiche nazionali. Certamente ribadirlo giova.

Innanzitutto, va chiarito che, formalmente, non sono mai stato espulso dal Movimento 5 Stelle, ma “sospeso” dal 15 marzo scorso, a seguito dell’avvio di un procedimento disciplinare da parte del Collegio dei Probiviri, al fine di chiarire la mia posizione relativa alla vicenda sorta in campagna elettorale.

Fino a domenica 25 marzo, è stato possibile presentare o integrare la documentazione difensiva. Cosa che ho fatto con un’esaustiva “Memoria” – che è a disposizione del Collegio Giudicante dal 26 marzo – e documenti con i quali sono convinto di poter dimostrare la compatibilità della mia posizione con i regolamenti del Movimento.

Il 22 marzo, in attesa del pronunciamento dell’Organo Giudicante, con una comunicazione ufficiale della Capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Giulia Grillo, mi si invitava a non dichiarare la mia appartenenza al Gruppo Parlamentare del M5S, come previsto dall’art.11 del Codice Etico del Movimento stesso.

Naturalmente, nel pieno rispetto delle regole, ho seguito le indicazioni che mi sono state comunicate e non ho dichiarato alcuna appartenenza.

Lunedì 26 marzo, non essendo stata ancora presa una decisione da parte del Collegio e non avendo, il sottoscritto, comunicato alcun gruppo d’appartenenza, la Segreteria della Camera dei Deputati ha provveduto alla iscrizione “d’ufficio” al Gruppo Misto, come da regolamento parlamentare.

Rimarrò in questo Gruppo finché il Collegio dei Probiviri non si pronuncerà (entro 90 giorni a partire dal 26 marzo) augurandomi che tutto si risolva positivamente al più presto con il mio reintegro nel gruppo del M5S. Nel frattempo, continuerò a sostenere le azioni del Movimento 5 Stelle. Infatti sono stato felice di votare per Roberto Fico come Presidente della Camera.

Ho invitato, pertanto, gli organi di stampa nazionali a non diffondere informazioni errate, imprecise o tendenziose che possano, in qualsiasi misura, essere strumentalizzate”.

Lo dice in una nota inviata a StatoQuotidiano il parlamentare Antonio Tasso.