E’ tornato il “Real Zapponeta”

Di:

“È un’annata storica per il calcio zapponetano e l’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno permesso questo straordinario successo che da lustro alla nostra Comunità”. Si apre così la nota stampa di Michele La Macchia, assessore allo sport del Comune di Zapponeta, per commentare la promozione in 2a categoria dells squadra di calcio del piccolo centro del Basso Tavoliere.

“Passione, umiltà, determinazione e lavoro di squadra – si legge ancora nel comunicato – sono gli ingredienti che hanno portato alla vittoria questo meraviglioso gruppo di nostri concittadini.

Crederci sempre e impegnarsi al massimo per ottenere il risultato: questa è la forza del Real Zapponeta.

Rivolgo le mie congratulazioni al Presidente della società Alessio De Martino per i notevoli sforzi economici e organizzativi sostenuti, pienamente ricompensati dalle gesta atletiche dei calciatori che, guidati sapientemente dal mister Giovanni Capocchiano, hanno sempre creduto in questo risultato.

Tale successo è dovuto anche dal clima di grande collaborazione che si è creato tra società, atleti e tifosi, che si sono ritrovati su uno dei principi ispiratori dello sport: l’amore per la maglia che si indossa, che in questo caso coincide con quello per la propria città.

“Ringrazio in ultimo i numerosi tifosi giallo-celesti che hanno seguito con affetto e orgoglio la squadra, in particolare il gruppo organizzato dei “Briganti” che con grande soddisfazione – conclude La Macchia – può orgogliosamente affermare che “È TORNATO IL REAL ZAPPONETA”.

Zapponeta, 30 aprile 2018💛💙