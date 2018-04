Ursitti “Alle Tremiti a pesca con Matteo Salvini: neanche un pesce”

Di:

Raimondo Ursitti, caro amico di Matteo Salvini, ha accompagnato il leader leghista e la sua compagna Elisa Isoardi in un tour delle Isole Tremiti. Com’è andato questo viaggio? Ursitti lo ha spiegato oggi a Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Siamo stati a fare un tour con loro e due cari amici di Matteo, Massimo e Genny. E c’era anche il barboncino della Isoardi”. Siete andati a pescare? “Con Matteo ci abbiamo provato ma niente, non ci siamo riusciti: non abbiamo pescato nulla. Lui ha cercato di far abboccare Di Maio – ha scherzato Ursitti a Rai Radio1 – ma niente”.

Dove hanno dormito Salvini e la sua compagna? “A casa di amici, a Bosco Isola”. E’ vero che Salvini ha fatto incetta di magliette con scritto ‘Papeete’? “Gliele ha regalate il suo amico Massimo”.