Vieste. Inizia la festa di Santa Maria di Merino

Fonte image "Ondaradio"

Di:



Stamani, 30 aprile 2018, a statua lignea di Santa Maria di Merino, protettrice della Città di Vieste, sarà posta solennemente al trono, in occasione del novenario di preparazione alla grande festa patronale del 9 maggio 2018. PROGRAMMA RELIGIOSO GIORNO 30 APRILE Ore 10,00 – Intronizzazione del Simulacro della Protettrice della Città di Vieste Beata Vergine di Merino, a seguire Santa Messa. GIORNI 30 APRILE / 8 MAGGIO

Ore 19,00 – Santa Messa e Novena in onore della Beata Vergine di Merino.

Ore 21,00 – Festa a Maria c/o Basilica Concattedrale. GIORNO 8 MAGGIO

Ore 11,30 – ss. Messa Capitolare.

Ore 19,00 – Solenne Pontificale concelebrato da S. E. l’Arcivescovo Mons. Michele Castoro e i reverendissimi sacerdoti.

Ore 21,30 – Detronizzazione del Simulacro della Beata Vergine di Merino.

(si ringrazia la “La Garganica” per gli omaggi floreali e ceri) GIORNO 9 MAGGIO

Ore 07,15 – ss. Messa celebrata da S. E. l’Arcivescovo Mons. Michele Castoro.

Ore 08,45 – Trionfale processione del Simulacro della Beata Vergine di Merino presieduta da S. E. Arcivescovo Mons. Michele Castoro.

Ore 23,00 – Rientro del Simulacro e solenne processione con sparo di fuochi pirotecnici (c/o Marina Piccola). GIORNO 10 MAGGIO

Ore 10,00 – ss. Messa a seguire riposizione del Simulacro nella cappella della città.

Ore 7,30 / 9,30 / 19,00 – SS.Messe nel Novenario.

Ore 11,30 : ss. Messa Capitolare (giorni festivi) www.comitatosantamariadimerino.it

La Santa Messa della mattina del 30 aprile e le novene saranno trasmesse in diretta su canale 685 (garganotv) del digitale terrestre. PROGRAMMA CIVILE GIORNO 7 MAGGIO

Ore 16,30 – Apertura della festa con sparo di mortaretti e giro per le vie cittadine del Gran Complesso Bandistico Città di Vieste “P. Rinaldi”. Ore 18,30 – Fantasie musicali delle Majorette “Ritmi a Nastri” con intrattenimenti per bambini a cura dell’ass. Proxima (presso Pietra della Madonna) Ore 20,00 – Accensione delle artistiche illuminarie. Ore 20,30 – ARTE E GUSTO: Sagra del dolce garganico offerto dall’lPSSAR di Vieste con la collaborazione delle Associazioni Cuochi (c/o P.zza V. Emanuele) con artisti viestani ad accompagnare l’evento. Si ringrazia la Plasticart forniture. GIORNO 8 MAGGIO

Ore 8,00 – Giro per l’abitato dei Gran Complessi Bandistici: Città di Vieste “G. Cariglia” e Città di Vieste “P. Rinaldi’ Ore 15,00 – TUTTI IN BICI” raduno c/o la rotonda del Pizzomunno, lungomare E. Mattei, Il Motoclub Gargano Vieste organizza la nona “Festa di Primavera delle 2 ruote”. Ore 18,00 – Giro per l’abitato dei Gran Complessi Bandistici: Città di Vieste “G. Cariglia” e Città di Vieste “P. Rinaldi”con esibizione A.S.C.D. Majorette “Il Mondo che vorrei” e “Città di Vieste G. Cariglia” Ore 19,45 – Nella Basilica Cattedrale omaggio floreale e offerta di ceri da parte del Comitato Festa e della Civica Amministrazione alla celeste Patrona. Ore 21,30 – Esibizione in piazza V. Emanuele del Gran Concerto Musicale CITTA’ DI VIESTE P. RINALDI diretto dal M° Pasquale Solitro e CITTA’ DI VIESTE G. CARIGLIA diretta dal M° Mauro Dimauro. GIORNO 9 MAGGIO

ORE 7,30 – Esibizione in Piazza V. Emanuele dei GRAN COMPLESSI BANDISTICI Città di Vieste “G. Cariglia Città di Vieste “P. Rinaldi’. Ore 19/21,30 – Servizio musicale marciabile in piazza V. Emanuele dei Gran Complessi Bandistici Città di Vieste “G. Cariglia” e “P. Rinaldi” . Ore 23,00 – Rientro della Protettrice S. Maria di Merino con solenne processione e accensione di fuochi pirotecnici a cura della ditta “NUOVA PIROTECNICA P. PIO” di Presutto e Florio di San Severo (c/o Marina Piccola). Ore 23,30 – Esibizione di brani musicali marciabili in piazza V. Emanuele del Gran Complesso Bandistico Città di Vieste “P. Rinaldi”. GIORNO 10 MAGGIO

Ore 9,30 – Giro per l’abitato del Gran Complesso Bandistico Città di Vieste “G. Cariglia” Ore 19/21,30 – Esibizione per il corso L. Fazzini e GIARDINI COMUNALI (Pietra della Madonna) del Gruppo Folkloristico città di Vieste

PIZZECHE E MUZZECHE Ore 21,00 – Hit Parade TOUR –

ORCHESTRA SPETTACOLO CON MARCELLO CIRILLO & DEMO MORSELLI ORE 24,00 – Chiusura della festa con spettacolo di fuochi pirotecnici musicali.

(i fuochi saranno incendiati presso Il nuovo MOLO del PORTO) . www.ondaradio.info Vieste. Inizia la festa di Santa Maria di Merino ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.