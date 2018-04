Assessore al Lavoro, Sebastiano Leo

Di:



Bari. Sarà presentata mercoledì 2 maggio- dall’Assessore regionale al Lavoro Sebastiano Leo,dal direttore Inps Puglia, Maria Sciarrino, e dalla presidente della Commissione pari opportunità della Regione Puglia, Patrizia Del Giudice- “WELFARE TRUCK, LA PREVIDENZA SU QUATTRO RUOTE”, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra INPS-Direzione regionale- e Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia, per fornire alle donne ed ai cittadini pugliesi tutti, informazioni sulle varie misure previdenziali e assistenziali esistenti, tra cui prestazioni per mamme lavoratrici o precarie, assegni familiari, Legge 104 (assistenza familiari inabili), bonus bebé, bonus baby sitting, naspi, opportunità per lavoratori iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il camper con a bordo consulenti dell’Inps, sosterà nei giorni 3 e 4 maggio nei piazzali della regione Puglia in via Gentile. L’incontro con i giornalisti si svolgerà alle 10,30 nella sala conferenza della Regione in via Gentile,52 “Welfare truck, la previdenza su quattro ruote” ultima modifica: da

