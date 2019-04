Di:

Chi ha il sogno del posto fisso deve necessariamente affrontare il duro iter concorsuale che vede davanti a sé numerose prove per raggiungere la meta tanto agognata. Nonostante il mondo del lavoro sia ormai dinamico e preveda delle forme contrattuali molto fluide, sono in tanti coloro che ogni anno dedicano parte della loro vita allo studio e si impegnano attivamente per superare un concorso pubblico. Tranne che per alcuni settori specifici, come ad esempio nei concorsi delle forze dell’ordine, per tutti gli altri ambiti è stato abolito il limite di età, per questa ragione il numero di partecipanti per ciascuna competizione bandita è davvero molto alto. L’iter concorsuale è dunque lungo e complesso. Concorsi pubblici truccati: come denunciare le irregolarità? Te lo spieghiamo in questo articolo.

fonte https://www.laleggepertutti.it