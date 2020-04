Arcuri ‘Pronti a picco anche superiore’

“Abbiamo ora circa 1.980 posti occupati in terapia intensiva su una disponibilità di 9 mila, abbiamo distribuito 4.200 ventilatori e potremmo raddoppiare il numero in pochi giorni – aggiunge -, ma non solo per ora non servono, ma non sappiamo dove saranno gli eventuali maggiori focolai” nella Fase 2. Lo ha detto il commissario per l’emergenzaanalizzando, in video audizione alle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera, la crisi economico finanziaria derivante dall’emeregnza coronavirus. Lo riporta l’Ansa.