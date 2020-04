“Ci siamo messi in gioco con asporto e consegne, molti non ci credevano”

. Inaugurata il primo febbraio, la pasticceria Monachese ha chiuso poco dopo in seguito alla pandemia., che aveva appena deciso di estendere la sua attività, oltre l’esercizio che dal 2011 è in viale Ofanto, con la nuova caffetteria, ha cominciato subito con il servizio a domicilio e con l’asporto. Nella sua storia quella della famiglia, dedita all’attività artigianale di dolci e gelateria dal dopoguerra con il, attività poi dislocata in vari punti della città:Abbiamo preparato torte di piccole quantità, in genere per quattro e c’è stata una buona risposta, diciamo che al momento siamo ad un 50% di vendita tramite consegne ed il resto con il take-away”. Hanno scoperto la vetrina social, la promozione dell’attività online: “Certo ce ne occupavamo anche prima ma adesso credo che con questo servizio a domicilio o d’asporto, che va prenotato, siamo diventati tutti più tecnologici, quindi è entrato un po’ di più nella mentalità dei foggiani”. In città stamattina altri esercizi sono partiti con l’asporto, qualcuno dei clienti, sapendo che avrebbe dovuto prenotare e che non avrebbe potuto sostare nel bar, è andato via, qualcun altro si è attenuto scrupolosamente alle nuove regole. Il caffè nei contenitori da portare via, senza la tazzina in ceramica a temperatura che ne esalta l’aroma, non è la stessa cosa.

Complessivamente Monachese, titolare della pasticceria, stamattina ha visto la gente “un po’ spaesata, che non sa cosa fare, a volte non rispetta le norme, di 10 persone che sono venute da noi, faccio un esempio, solo 3 avevano la mascherina”. L’altro problema è che la gente vuole scegliere, vuole stare in pasticceria per decidere quale dolce comprare, quale torta, e questo non è possibile ma si può prenotare indicando le preferenze: “E’ ovvio che le persone nel bar si incontrano anche per scambiare due chiacchiere con un amico, è il gesto di stare insieme che manca, e non si può fare. Ma non si capisce perché si può stare in fila per il supermercato e non da noi, inoltre nelle corsie della spesa c’è sempre qualcuno che non rispetta la distanza e ti passa a pochi centimetri. Siamo in primavera, la fila si può fare fuori esattamente come si fa per il supermercato. Comunque i cittadini devono comportarsi bene usando correttamente anche la mascherina, cosa che spesso vedo non avviene. Non tutti hanno riaperto a Foggia, né nella prima né nella seconda fase: “Se avessi avuto solo il bar non so se avrei riaperto, senza la pasticceria e la gelateria probabilmente avrei chiuso, ci salvano i prodotti artigianali anche se abbiamo perso Pasqua, ora tutto il periodo delle comunioni, dei matrimoni e delle cerimonie che sono ferme, abbiamo perso tanti periodi favorevoli. Ci salva anche il fatto che ci siamo messi in gioco perché molti dei miei colleghi all’inizio dicevano che non avrebbero fatto il servizio a domicilio e da asporto, invece poi hanno iniziato, puoi chiudere per qualche settimana, non per tre mesi”.